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Жительница Петрозаводска потеряла деньги, забронировав турпоездку по выгодной цене

Новости. Происшествия
15:30, 09 Февраля 2021
фото: © Fotolia/ olgavolodina
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Бронирование тура обернулось для жительницы карельской столицы потерей денег, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 57-летняя горожанка. Она сообщила, что неизвестные похитили у неё деньги. Женщина пояснила, что весной этого года планировала куда-нибудь съездить отдохнуть. В одной из популярных социальных сетей она наткнулась на заманчивое предложение. Петрозаводчанка решила забронировать тур по выгодной цене и оставила заявку на странице. Через некоторое время с ней на связь вышла якобы менеджер фирмы. "Специалист" уведомила собеседницу, что необходимо внести предоплату за резерв, мол, на эту путёвку слишком много желающих. Пострадавшая согласилась.

На электронную почту она получила туристический ваучер о подтверждении бронирования поездки. На указанные в документе реквизиты женщина перевела аванс в размере 5 740 рублей. После этого страница, с которой ей писала "представитель по продажам", была заблокирована. Заподозрив неладное, петрозаводчанка позвонила в агентство. По телефону ей пояснили, что специалистов с таким именем и фамилией не знают, никаких задатков от жительницы карельской столицы не получали и посоветовали женщине обратиться в правоохранительные органы.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Комментарии

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кир
2021-02-09 15:37:32
Менты из поселка, оставшиеся в Петрозаводске после службы в армии её никак не помогут. Нет подготовки. Колесо накачать, как недавно было, то пожалуйста.
театральный критик
2021-02-09 15:36:55
Нефиг шастать. Белые ключи под боком. Отдыхай ежели устала.
Гость
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