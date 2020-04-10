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Жительница Петрозаводска пожаловалась на очередь за лекарствами в поликлинике №3

Новости. Общество
09:14, 11 Апреля 2020
фото: https://vk.com/id75898557
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Аптечный пункт, где выдают бесплатные лекарства, работает всего три часа.

Как пишет петрозаводчанка Татьяна Шестакова, за таблетками людям приходится стоять в узком коридоре.

"Дышать нечем, сидеть негде. Работают очень медленно. И это все в условиях карантина. Стою уже 2 часа на одном месте. Это просто издевательство над пожилыми людьми. Где главный врач этой поликлиники, которая так хорошо организовала работу. Она сидит в кабинете. А пенсионеры стоят", - рассказала женщина в соцсети "ВКонтакте" .

Ей самой необходимы лекарства для больной 83-летней матери, у которой онкология. "Писали, что таким больным все доставят домой. Но это лишь обещания", - заключила она.

Комментариями поликлиники №3 "Столица на Онего" пока не располагает.

Ранее стало известно, на какие лекарства выросли цены в Карелии на фоне пандемии коронавируса.

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Комментарии

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Вася
2020-04-11 09:20:29
Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия.

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