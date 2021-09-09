Жительница Петрозаводска приютила у себя знакомого и вскоре пожалела об этом

Мужчина приехал в Петрозаводск по делам и решил воспользоваться гостеприимством подруги, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 29-летней местной жительницы. Женщина обнаружила, что из ее комнаты общежитии исчезли 5 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к краже причастен 36-летний знакомый заявительницы. Мужчина приезжал в Петрозаводск по делам и на некоторое время останавливался у нее. Совершив кражу, он уехал домой, где и потратил деньги.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта, у которого ранее уже возникали проблемы с законом, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.