Жительница Петрозаводска распрощалась с двухколесным "другом"

В полицию с заявлением о краже обратилась 38-летняя жительница микрорайона Пятый поселок, сообщили в МВД Карелии.

Женщина пояснила, что рядом с домом у нее есть сарай, откуда в ночь на 4 августа был похищен велосипед. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 40-летний мужчина. Краденое он продал прохожему. Вырученные полторы тысячи рублей потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина пытался доехать до Петрозаводска на краденом велосипеде, но не смог.