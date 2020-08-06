Мужчина пытался доехать до Петрозаводска на краденом велосипеде, но не смог

Сразу двое жителей одного из поселков Прионежского района обратились в полицию и сообщили, что у них пропали велосипеды, сообщили в МВД Карелии.

Выяснилось, что в поселке гостил 24-летний житель Сегежи, не имеющий постоянного источника дохода. Мужчина украл велосипед и продал его случайному прохожему, а на другом краденом велосипеде попытался доехать до Петрозаводска. Но по дороге случилась неполадка – порвалась цепь. Злоумышленник бросил транспорт на обочине.



Возбуждены уголовные дела.

Тем временем полицейские призывают всех хозяев экотранспорта хранить имущество так, чтоб никакие случайные люди не имели к нему доступ.

Ранее житель Карелии украл велосипед, чтобы оплатить долг.