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Мужчина пытался доехать до Петрозаводска на краденом велосипеде, но не смог

Новости. Криминал
14:28, 07 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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Сразу двое жителей одного из поселков Прионежского района обратились в полицию и сообщили, что у них пропали велосипеды, сообщили в МВД Карелии.

Выяснилось, что в поселке гостил 24-летний житель Сегежи, не имеющий постоянного источника дохода. Мужчина украл велосипед и продал его случайному прохожему, а на другом краденом велосипеде попытался доехать до Петрозаводска. Но по дороге случилась неполадка – порвалась цепь. Злоумышленник бросил транспорт на обочине.

Возбуждены уголовные дела.

Тем временем полицейские призывают всех хозяев экотранспорта хранить имущество так, чтоб никакие случайные люди не имели к нему доступ.

Ранее житель Карелии украл велосипед, чтобы оплатить долг.

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Комментарии

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кир
2020-08-07 15:14:37
Большевики знали как надо обращаться с себе подобными.
Гость
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