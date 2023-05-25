Реклама

В каждом доме ЖК «Флотилия» будет установлена собственная котельная
25.05.2023 16:49
Как будет благоустроен парк Каменный бор рядом с ЖК «Флотилия»
15.05.2023 16:46
Проект «Безопасный двор» реализуют в новом жилом комплексе «Флотилия»
16.05.2023 16:39

Жительница Петрозаводска решила заработать на акциях и перевела 2 миллиона рублей неизвестным

Новости. Общество
13:31, 29 Мая 2023
фото: © acums.ru

Новости партнеров

Полицейские карельской столицы расследуют очередной случай мошенничества, сообщили в МВД региона.

В полицию обратилась 52-летняя петрозаводчанка. Женщина развлекалась, играя в мобильном телефоне. В приложении для игр появилась реклама, обещающая заработок на акциях известной энергетической компании. Женщина отправила заявку, и вскоре ей позвонили, порекомендовав «хорошего аналитика», который будет помогать ей зарабатывать.

По его инструкции петрозаводчанка взяла в разных банках 4 кредита на общую сумму 2 миллиона рублей, и все деньги перевела на посторонние счета. Затем «аналитик» снова попросил ее взять кредит с помощью курьерской доставки. Женщина позвонила в настоящий банк, чтобы узнать об услуге доставки денег, и рассказала, для чего берет займ. В банке ей объяснили, что она стала жертвой мошенников, и посоветовали обратиться в полицию.

По данному факту в МВД Петрозаводска проводится проверка.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.05.2023, 12:16
Бензиновые туристы приезжают из Финляндии в Россию по приглашениям фирм-однодневок
24.05.2023, 14:57
В Финляндии сообщили о рекордном числе мигрировавших в страну россиян
23.05.2023, 00:10
Кинолог раскрыл секрет, кого собака считает хозяином
26.05.2023, 18:40
Названо число жителей Карелии, переселившихся за границу
26.05.2023, 21:24
Опубликовано видео взрыва автомобиля недалеко от Петрозаводска (ВИДЕО)
26.05.2023, 07:25
Судебный иск: маршрутчики выступили против всех горожан

Чтиво

11.05.2023 09:00
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
Главный врач хирургии клиники «Кивач» Екатерина Романова – о потребности учиться, самообразовании и желании мужчин и женщин преобразиться.
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
«В 90-е воду заряжали, а сейчас делают расклады на таро онлайн»
12.04.2023 17:06
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.