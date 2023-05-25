Жительница Петрозаводска решила заработать на акциях и перевела 2 миллиона рублей неизвестным

Полицейские карельской столицы расследуют очередной случай мошенничества, сообщили в МВД региона.

В полицию обратилась 52-летняя петрозаводчанка. Женщина развлекалась, играя в мобильном телефоне. В приложении для игр появилась реклама, обещающая заработок на акциях известной энергетической компании. Женщина отправила заявку, и вскоре ей позвонили, порекомендовав «хорошего аналитика», который будет помогать ей зарабатывать.

По его инструкции петрозаводчанка взяла в разных банках 4 кредита на общую сумму 2 миллиона рублей, и все деньги перевела на посторонние счета. Затем «аналитик» снова попросил ее взять кредит с помощью курьерской доставки. Женщина позвонила в настоящий банк, чтобы узнать об услуге доставки денег, и рассказала, для чего берет займ. В банке ей объяснили, что она стала жертвой мошенников, и посоветовали обратиться в полицию.

По данному факту в МВД Петрозаводска проводится проверка.