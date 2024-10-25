Жительница Петрозаводска снова пошла по кривой дорожке, обворовав магазин одежды

Ранее судимая петрозаводчанка попала под следствие за кражу одежды.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение о краже от сотрудников магазина, где кто-то украл несколько предметов одежды.

Полицейские установили, что к тайному хищению имущества причастна 41-летняя ранее судимая петрозаводчанка. Она дала признательные показания.

Вечером выходного дня женщина зашла в магазин модной женской одежды в торговом центре. Она приметила пять вещей, среди которых были брюки и кофты. По версии полиции, злоумышленница спрятала выбранные товары в пакет и незаметно вынесла из торгового зала без оплаты. Как сообщила сама женщина, изначально она хотела оставить одежду себе, но потом продала похищенное неустановленным лицам. Деньгами распорядилась по своему усмотрению.

Ущерб составил без малого 13 тысяч 500 рублей.

Было возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы, отметили в пресс-службе МВД Карелии.