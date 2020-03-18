Жительница Петрозаводска воровала продукты из магазинов и торговала ими на улице

27-летняя петрозаводчанка из двух магазинов вынесла продукты на 8 тысяч рублей, сообщает МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратились работники одного из магазинов. В вечернее время неизвестная женщина похитила продукты питания на сумму почти в 3 300 рублей. На следующий день аналогичное заявление поступило от работников другого магазина, сумма ущерба составила более 5 000 рублей.

Полицейские с помощью записей камер видеонаблюдения установили, что к кражам причастна одна и та же женщина – 27-летняя жительница Петрозаводска. Ранее она попадала в поле зрения полицейских. Женщина признала вину, оперативникам она рассказала, что похищенные продукты сбывала на улице. Деньги тратила на собственные нужды.

В настоящее время подозреваемая арестована, возбуждены уголовные дела.

Ранее житель Петрозаводска украл из магазина бутылку коньяка.