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Жительница Петрозаводска воровала продукты из магазинов и торговала ими на улице

Новости. Криминал
09:30, 19 Марта 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков
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27-летняя петрозаводчанка из двух магазинов вынесла продукты на 8 тысяч рублей, сообщает МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратились работники одного из магазинов. В вечернее время неизвестная женщина похитила продукты питания на сумму почти в 3 300 рублей. На следующий день аналогичное заявление поступило от работников другого магазина, сумма ущерба составила более 5 000 рублей.

Полицейские с помощью записей камер видеонаблюдения установили, что к кражам причастна одна и та же женщина – 27-летняя жительница Петрозаводска. Ранее она попадала в поле зрения полицейских. Женщина признала вину, оперативникам она рассказала, что похищенные продукты сбывала на улице. Деньги тратила на собственные нужды.

В настоящее время подозреваемая арестована, возбуждены уголовные дела.

Ранее житель Петрозаводска украл из магазина бутылку коньяка.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Eddie
2020-03-19 09:38:45
Работу людям дайте.... крайне сомнительно, что девченка это делала из-за простого интереса. Нужда заставила,сто пудов. Когда была сломана машина, месяц катался на маршрутках. Был неприятно удивлен просто огромному количеству незамужних моложых мам с детьми, неокольцованых...разрушен институт брака. Женщин одиноких очень много. Хз как они вообще выживают и воспитывают еще детей. Мужики. Кто водку пьёт, кто по вене пускает, кто других *мужиков* пялит. Нормальных к сожалению не много. Короче жаль баб(((
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