Житель Петрозаводска украл из магазина бутылку коньяка

Росгвардейцы задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в краже спиртного из сетевого магазина в столице Карелии.

Дежурным нарядам вневедомственной охраны поступила информация о хищении бутылки коньяка в сетевом магазине на улице Чапаева. Росгвардейцы обнаружила на улице Пархоменко гражданина, схожего по приметам. Продавец пострадавшей торговой точки опознал задержанного. Им оказался 40-летний петрозаводчанин.

Мужчину передали сотрудникам полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Ранее петрозаводчанин сломал рекламный щит в торговом центре.