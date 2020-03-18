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Житель Петрозаводска украл из магазина бутылку коньяка

Новости. Криминал
18:40, 18 Марта 2020
фото: © ТАСС / Сергей Бобылев
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Росгвардейцы задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в краже спиртного из сетевого магазина в столице Карелии.

Дежурным нарядам вневедомственной охраны поступила информация о хищении бутылки коньяка в сетевом магазине на улице Чапаева. Росгвардейцы обнаружила на улице Пархоменко гражданина, схожего по приметам. Продавец пострадавшей торговой точки опознал задержанного. Им оказался 40-летний петрозаводчанин.

Мужчину передали сотрудникам полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Ранее петрозаводчанин сломал рекламный щит в торговом центре.

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Комментарии

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кир
2020-03-18 20:18:20
Для нашего человека это вовсе не воровство. Это "осознанная необходимость". Отпустить для подметания улицы.
Ткачев
2020-03-18 19:06:18
Правильно, попьет и бояру. Чай не графья коньяк пить.
новый
2020-03-18 18:42:53
Наверняка еще и лимон прихватил. Все карманы проверили ?
Гость
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