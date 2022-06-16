Жительница Петрозаводска вытащила банковскую карту из сумочки коллеги и пошла кутить

Петрозаводчанка стала фигуранткой уголовного дела, обокрав свою коллегу.

В полицию поступило заявление от жительницы столицы Карелии. У неё похитили банковскую карту, после чего со счёта стали исчезать деньги. Пропажу женщина обнаружила после того, как вернулась домой с работы. Сообщения на телефоне проинформировали о списаниях, которые она не делала, рассказали в МВД Карелии.

Полицейские установили, что к хищению причастна 29-летняя коллега потерпевшей. Она дала признательные показания и рассказала, что во время рабочей смены незаметно вытащила банковскую карту из сумки. Ей удалось потратить почти 1 500 рублей.

По факту кражи ведется следствие. Фигурантка находится под подпиской о невыезде и проверяется на причастность к аналогичным фактам преступной деятельности.

Ранее сообщалось, житель Костомукши, уснувший на улице, остался без телефона и банковской карты.