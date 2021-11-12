Жительница поселка Карелии поссорилась с сыном и зарезала его

В Муезерском районе будут судить женщину, убившую своего сына, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 17 ноября женщина, находясь в квартире жилого дома в поселке Реболы Муезерского района, в ходе ссоры со своим 37-летним сыном ударила его ножом, после чего он скончался.

В настоящее время селянка задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается.