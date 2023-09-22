Жительница Сортавалы предстала перед судом за хранение гашиша

Женщина хранила запрещенное вещество в значительном размере.
Жительницу Сортавалы осудили за незаконное хранение наркотиков, рассказали в пресс-службе Сортавальского городского суда 25 сентября.
Как сообщили в источнике, обвиняемая без цели сбыта незаконно хранила при себе, а также по месту своего жительства гашиш общей массой 6,02 грамма (в значительном размере) для личного употребления.
Осужденной назначили наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей.
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