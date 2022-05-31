Жительница Суоярви целую неделю гуляла по магазинам в Петрозаводске с краденой картой

Женщина ушла из гостей с чужой картой и устроила себе бесплатный шопинг в столице Карелии.

В полицию поступило заявление от 63-летнего жителя Суоярви. Он сообщил, что у него пропала банковская карта, а затем со счёта были списаны 12 000 рублей, рассказали в МВД Карелии.

Выяснилось, что в последний раз потерпевший расплачивался картой, когда покупал в магазине алкоголь. В тот день он принимал гостей, и у него дома собралась большая компания.

Полицейские проверили всех участников застолья и установили, что к преступлению причастна 35-летняя ранее судимая женщина. Она созналась в содеянном.

Женщина рассказала, что, похитив карту, уехала в Петрозаводск. Там в течение шести дней совершала покупки в магазинах. Часть средств она обналичила в банкомате.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, мужчина обокрал соседа в городе бумажников в Карелии, чтобы продолжить дружеское застолье.