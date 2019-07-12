Жительнице Финляндии не разрешили провезти в Карелию картошку с мясом

Жительнице Финляндии грозят два штрафа за нарушение правил ввоза продукции, сообщил в территориальном управлении Росселхознадзора.

Так, в июне гражданка Финляндии, пересекавшая границу в пункте пропуска "Вяртсиля", везла с собой сырую животноводческую продукцию, не прошедшую термическую обработку: свинину в маринаде в заводской упаковке весом 1,2 кг, сырую говядину весом 2 кг, а также мясо птицы в маринаде в заводской упаковке весом 0,7 кг.

Разрешения Россельхознадзора на ввоз и ветеринарных сопроводительных документов владелица продукции не имела.

Кроме того, путешественница везла в ручной клади продовольственный картофель весом 3,5 кг без фитосанитарного сертификата.

В отношении физического лица были составлены протоколы об административном правонарушении.

Продукция животного происхождения, ввезенная в нарушение требований законодательства, подлежит возврату в страну отправления либо уничтожению за счет владельцев.