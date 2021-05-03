Жительнице Карелии, порадовавшей себя алкоголем и закуской за чужой счет, грозит 6 лет лишения свободы

В Сегеже 42-летняя женщина отоварилась по чужой карте и стала фигуранткой уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Сегежского района обратился 28-летний горожанин. Он сообщил, что с его счёта неизвестные похитили несколько тысяч рублей. Мужчина предположил, что, скорее всего, обронил банковскую карту на улице, а злоумышленники вместо того, чтобы вернуть чужое имущество, начали расплачиваться ею в магазинах. Об этом мужчина узнал из смс-уведомлений о списании денежных средств, которые поступили ему на мобильный телефон.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастна 42-летняя местная жительница. Она дала признательные показания и рассказала, что нашла чужую банковскую карту на улице и сразу отправилась покупать продукты и алкоголь.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.