Жительнице Карелии знакомая вернула долг наркотиками

В Медвежьегорске будут судить женщину, которая получила от знакомой несколько граммов гашиша в качестве оплаты долга, сообщили в транспортной прокуратуре Карелии.

Из показаний обвиняемой жительницы Медвежьегорска следует, что она дала своей знакомой в долг 4 тысячи рублей. В декабре 2018 года при их встрече знакомая вернула ей 1 тысячу рублей и в счет оставшейся части долга передала наркотическое средство - гашиш, массой 2,28 грамма.

Наркотическое средство обвиняемая хранила при себе в личных вещах до момента своего задержания сотрудниками транспортной полиции на железнодорожной станции Медвежья гора.

Уголовное дело направлено в Медвежьегорский районный суд.