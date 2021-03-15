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Жительницу Карелии наказали работами за угрозу убийством девочке-подростку

Новости. Криминал
16:18, 16 Марта 2021
фото: © freepik.com
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В Кемском районе суд приговорил женщину к обязательным работам за угрозу убийством, сообщили в прокуратуре Карелии.

Инцидент произошел в начале февраля 2020 года в Кеми. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретила на улице двух подростков, с одним из которых – 14-летней девочкой – у нее ранее произошел конфликт. Раздраженная 53-летняя кемлянка достала из кармана пальто нож и пообещала зарезать потерпевшую. Испугавшийся агрессивной женщины подросток восприняла угрозу убийством реально.

Суд признал разгуливающую с ножом жительницу Кеми виновной. Учитывая, что осужденная ранее к уголовной ответственности не привлекалась, ей назначено наказание в виде обязательных работ на срок 340 часов.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее жтеля Карелии отправили в колонию за угрозы в адрес возлюбленной.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-03-16 16:27:37
Фигня ваш гуманный к нелюдям суд. Выйдет и зарежет. Этого хотите? Нет. А чего, чтобы само рассосалось? Так не бывает.
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