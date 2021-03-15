Жительницу Карелии наказали работами за угрозу убийством девочке-подростку

В Кемском районе суд приговорил женщину к обязательным работам за угрозу убийством, сообщили в прокуратуре Карелии.

Инцидент произошел в начале февраля 2020 года в Кеми. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретила на улице двух подростков, с одним из которых – 14-летней девочкой – у нее ранее произошел конфликт. Раздраженная 53-летняя кемлянка достала из кармана пальто нож и пообещала зарезать потерпевшую. Испугавшийся агрессивной женщины подросток восприняла угрозу убийством реально.

Суд признал разгуливающую с ножом жительницу Кеми виновной. Учитывая, что осужденная ранее к уголовной ответственности не привлекалась, ей назначено наказание в виде обязательных работ на срок 340 часов.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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