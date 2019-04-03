Жительницу Карелии наказали за спаивание сына-подростка, едва не прирезавшего собутыльников

Уголовным делом завершилась попойка матери с несовершеннолетним сыном в поселке Лоухского района, сообщили в прокуратуре Карелии.

В Лоухском районе 17-летний подросток вместе с матерью находился в гостях у знакомых, где с ее позволения принял участие в распитии крепких алкогольных напитков.

Спустя некоторое время женщина, осознавая, что сын находится в сильной степени алкогольного опьянения, оставила его в компании собутыльников и ушла.

В итоге несовершеннолетний причинил множественные телесные повреждения одному из участников застолья, после чего, демонстрируя нож, высказал в его адрес угрозу убийством.

Органами полиции в отношении юноши возбуждено уголовное дело за угрозу убийством.

Прокурор района в отношении двоих собутыльников и матери по факту вовлечения подростка в распитие спиртного возбудил производства по делам об административных правонарушениях.

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Лоухского муниципального района лицам, распивавшим алкоголь с несовершеннолетним, назначены наказания в виде административных штрафов в размере по 1,5 тыс. рублей каждому, а его матери – 4 тысячи рублей.

Кроме того, по постановлению прокурора района мать привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, ей объявлено предупреждение.