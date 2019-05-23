Жительницу Карелии не пропустили через границу с контейнером еды

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Жительница Сегежи провозила через границу свинину, прошедшую термическую обработку, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.
В ручной клади она везла свинину весом 0,65 кг, прошедшую термическую обработку, в пластиковом контейнере.
При этом этикетка на контейнере не соответствовала требованиям технического регламента. На этикетке отсутствовали данные о составе продукта, сроке его годности, условиях хранения (в том числе после вскрытия), рекомендациях по использованию, о показателях пищевой ценности; а также сведения о наличии в продукте компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов и наименование изготовителя.
Ветеринарные сопроводительные документы и разрешение на ввоз продукции у ее владелицы отсутствовали.
Был составлен протокол об административном правонарушении.
Свинина в контейнере возвращена на территорию Финляндии.
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