Жительницу Карелии не пропустили через границу с контейнером еды

Жительница Сегежи провозила через границу свинину, прошедшую термическую обработку, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

В ручной клади она везла свинину весом 0,65 кг, прошедшую термическую обработку, в пластиковом контейнере.

При этом этикетка на контейнере не соответствовала требованиям технического регламента. На этикетке отсутствовали данные о составе продукта, сроке его годности, условиях хранения (в том числе после вскрытия), рекомендациях по использованию, о показателях пищевой ценности; а также сведения о наличии в продукте компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов и наименование изготовителя.

Ветеринарные сопроводительные документы и разрешение на ввоз продукции у ее владелицы отсутствовали.

Был составлен протокол об административном правонарушении.



Свинина в контейнере возвращена на территорию Финляндии.