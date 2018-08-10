Жительницу Карелии, не желавшую платить алименты, отправили в тюрьму

В Лахденпохском районе местная жительница не хотела ни платить, ни отрабатывать алименты и попала в тюрьму, сообщили в прокуратуре Карелии.

Лишенная родительских прав жительница Лахденпохского района была осуждена в 2018 году за то, что без уважительных причин не выплачивала алименты своим несовершеннолетним детям. Суд приговорил алиментщицу к 5 месяцам исправительных работ с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства.

Установлено, что осужденная систематически нарушала порядок и условия отбытия исправительных работ. После получения для трудоустройства она к отбыванию наказания не приступила, а также неоднократно не являлась в уголовно-исполнительную инспекцию на регистрацию. На момент обращения уголовно-исполнительной инспекции в суд не было отбыто ни одного дня наказания.

В ходе рассмотрения представления судом осужденной была предоставлена реальная возможность для трудоустройства. Однако при отсутствии уважительных причин она мер к устройству на работу так и не предприняла.

С учетом данных обстоятельств прокуратура района в судебном заседании поддержала представление о замене исправительных работ на более строгое наказание.

Постановлением мирового судьи судебного участка Лахденпохского района от представление удовлетворено, неотбытые исправительные работы заменены на лишение свободы сроком 1 месяц 20 дней с отбыванием наказания в колонии-поселении.