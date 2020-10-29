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Жительницу Карелии оштрафовали за оскорбительные смс в адрес односельчанки

Новости. Общество
18:00, 30 Октября 2020
фото: © Fotolia / bloomua
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В Муезерском районе женщина привлечена к административной ответственности за матерные сообщения, которые она отправляла своей односельчанке.

Прокуратура Муезерского района провела проверку по заявлению жительницы села Ругозеро, которая пожаловалась, что в ее адрес приходят оскорбительные смс-сообщения и аудиосообщения в социальной сети "Вконтакте". Местная жительница не стеснялась в выражениях, записывая такие обращения в адрес односельчанки.

По итогам рассмотрения дела мировой судья привлек виновницу к административной ответственности. Несдержанную женщину оштрафовали на 1 000 рублей.

Постановление мирового судьи вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что жителю Карелии придется заплатить 100 тысяч рублей за смс с угрозой убить полицейского.

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Комментарии

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протестанутый
2020-10-30 19:50:32
Раньше селянки за волосья таскали, теперь смс. Куда катится страна..
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