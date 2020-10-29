Жительницу Карелии оштрафовали за оскорбительные смс в адрес односельчанки

В Муезерском районе женщина привлечена к административной ответственности за матерные сообщения, которые она отправляла своей односельчанке.

Прокуратура Муезерского района провела проверку по заявлению жительницы села Ругозеро, которая пожаловалась, что в ее адрес приходят оскорбительные смс-сообщения и аудиосообщения в социальной сети "Вконтакте". Местная жительница не стеснялась в выражениях, записывая такие обращения в адрес односельчанки.

По итогам рассмотрения дела мировой судья привлек виновницу к административной ответственности. Несдержанную женщину оштрафовали на 1 000 рублей.

Постановление мирового судьи вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что жителю Карелии придется заплатить 100 тысяч рублей за смс с угрозой убить полицейского.