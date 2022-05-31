Жительницу Карелии подозревают в ложном доносе про угон машины

В Суоярви расследуется уголовное дело о заведомо ложном доносе, в котором подозревают даму.

В заведомо ложном доносе о преступлении подозревается ранее имевшая проблемы с законом 36-летняя жительница Суоярви. Об этом информирует МВД. Сотрудники уголовного розыска установили, что она умышленно заявила в полицию об угоне принадлежащего её супругу автомобиля ВАЗ-21120, зная, что преступления не было. По версии правоохранительных органов, мотивом послужило желание избежать материальной ответственности за небольшое дорожно-транспортное происшествие, которое произошло по вине гражданки.

Сотрудники МВД выяснили, что горожанка взяла машину мужа, чтобы прокатиться по городу. Она не справилась с управлением и врезалась в забор частного дома. Владелец повреждённого имущества потребовал возместить ущерб. Когда жительница Суоярви поняла, что ей придётся не только выплачивать деньги пострадавшей стороне, но и за свой счёт ремонтировать автомобиль, то придумала историю об угоне.

В настоящее время по части 1 статьи 306 Уголовного Кодекса Российской Федерации («Заведомо ложный донос») следователи МВД возбудили уголовное дело. Фигурантка призналась в содеянном. Ей может грозить наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что суд обязал жителя Карелии заплатить за ДТП, которое он не совершал.