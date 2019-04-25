Жительницу Карелии приговорили к обязательным работам за нежелание обеспечивать детей

Женщина уклонялась от содержания своих несовершеннолетних детей , сообщили в Беломорском районном суде.

Женщина нарушила решения суда и без уважительных причин неоднократно не выплачивала деньги на содержание своих несовершеннолетних детей.

С учетом общественной опасности действий виновной и обстоятельств совершенного преступления жительницы района назначили наказание в виде исправительных работ условно с испытательным сроком.