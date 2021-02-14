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Жительницу Карелии, приютившую за деньги гастарбайтеров, оштрафовали на 10 тысяч рублей

Новости. Общество
16:35, 15 Февраля 2021
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Полицейские выявили нарушения миграционного законодательства в Лахденпохском районе и оштрафовали нарушителей, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудникам полиции Лахденпохского района стало известно, что местная жительница сдала внаем жилое помещение гражданам из ближнего зарубежья. Но документы для постановки их на учет по месту пребывания в миграционный пункт не были предоставлены. В ходе выездной проверки полицейские выявили нарушения миграционного законодательства.

Так, владелица жилого помещения за каждого проживающего без регистрации иностранца оштрафована на 2 тысячи рублей. Административное наказание в виде штрафа получили и 5 гостей из ближнего зарубежья.

Кроме того, сотрудники установили, что иностранцы осуществляют трудовую деятельность, а их работодатель не уведомил об этом МВД Карелии. В соответствии с административным законодательством за первое такое нарушение в адрес организации вынесено наказание в виде предупреждения, а также направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Полиция Карелии напоминает жителям региона: существует определенный порядок пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан. Не забывайте, что за нарушение миграционного законодательства предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

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