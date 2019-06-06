Жительницу Карелии с эхинацеей не пустили через границу

Костомукшанка пыталась провезти через границу корнеклубни георгина и семена эхинацеи без фитосанитарных сертификатов, но была остановлена, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

В День защиты детей, 1 июня, жительница Костомукши, направляясь из Финляндии домой, перевозила с собой в ручной клади корнеклубни георгина неизвестного происхождения и семена эхинацеи для посева – 1 пакетик (производство Нидерланды).

Такой посадочный материал как продукция высокого фитосанитарного риска должен сопровождаться фитосанитарными сертификатами, так как он может стать причиной заноса и распространения вредных карантинных организмов или заболеваний растений.

Фитосанитарных сертификатов на корнеклубни и семена их владелица не имела.

В отношении физического лица составлен протокол об административном правонарушении. Продукция возвращена на территорию Финляндии.