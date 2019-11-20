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Новости. Общество
14:37, 20 Ноября 2019
фото: © Алексей Павлишак/ТАСС, архив

Жительницу Карелии с сырой рыбой и яйцами остановили на границе

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Продукты вернули в Финляндию, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Жительница Костомукши 4 ноября, возвращаясь из Финляндии, пересекала границу в МАПП "Люття" и везла с собой продукцию животного происхождения: сырую рыбу в вакуумной заводской упаковке и сырые яйца в количестве 9 штук.

Разрешения на ввоз и ветеринарных сопроводительных документов у костомукшанки не было.

Продукция была возвращена обратно.

Нарушительницу оштрафовали на 500 рублей.

Ранее петербуржец пытался провезти из Финляндии в Карелию 24 кг еды для себя и собак.

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Комментарии

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кир
2019-11-20 16:06:39
Почему я не там, где законы куют? Пересекая границу нашей Родины, подписываешь бумагу, лучше каплей крови, что обязуешься не нарушать приграничные законы. И всё! Какие 500 рублей, мелочь пузатая на кошачий корм. Штраф будет солидный, на грани фола, вплоть до тюрьмы.
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