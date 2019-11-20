Жительницу Карелии с сырой рыбой и яйцами остановили на границе

Продукты вернули в Финляндию, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Жительница Костомукши 4 ноября, возвращаясь из Финляндии, пересекала границу в МАПП "Люття" и везла с собой продукцию животного происхождения: сырую рыбу в вакуумной заводской упаковке и сырые яйца в количестве 9 штук.



Разрешения на ввоз и ветеринарных сопроводительных документов у костомукшанки не было.



Продукция была возвращена обратно.



Нарушительницу оштрафовали на 500 рублей.

Ранее петербуржец пытался провезти из Финляндии в Карелию 24 кг еды для себя и собак.