Жительницу Карелии с сырой рыбой и яйцами остановили на границе

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Продукты вернули в Финляндию, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.
Жительница Костомукши 4 ноября, возвращаясь из Финляндии, пересекала границу в МАПП "Люття" и везла с собой продукцию животного происхождения: сырую рыбу в вакуумной заводской упаковке и сырые яйца в количестве 9 штук.
Разрешения на ввоз и ветеринарных сопроводительных документов у костомукшанки не было.
Продукция была возвращена обратно.
Нарушительницу оштрафовали на 500 рублей.
Ранее петербуржец пытался провезти из Финляндии в Карелию 24 кг еды для себя и собак.
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