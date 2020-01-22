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Жительницу Карелии задержали на границе из-за 15 кг еды

Новости. Общество
10:16, 23 Января 2020
фото: © Александр Рюмин/ТАСС
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Превышение нормы ввоза составило 10,2 кг, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

В декабре жительница Карелии следовала из Финляндии домой через МАПП "Вяртсиля" и везла с собой в ручной клади 33 упаковки различной готовой животноводческой продукции – молоко, сардельки, колбасу, масло. Общий вес товаров составил 15,2 кг. 

Ветеринарных сопроводительных документов и разрешения Россельхознадзора на ввоз путешественница не имела.

Продукты сверх нормы в 5 кг были возвращены в Финляндию.

В отношении нарушительницы составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее петербуржца оштрафовали на границе в Карелии за сырое мясо.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-01-23 16:10:14
Скорее депутатам под зад коленкой и сделать правильные законы. Чтобы у электората и мыслей не было законы нарушать.
Гость
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