Жительницу Карелии задержали на границе из-за 15 кг еды

Превышение нормы ввоза составило 10,2 кг, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

В декабре жительница Карелии следовала из Финляндии домой через МАПП "Вяртсиля" и везла с собой в ручной клади 33 упаковки различной готовой животноводческой продукции – молоко, сардельки, колбасу, масло. Общий вес товаров составил 15,2 кг.



Ветеринарных сопроводительных документов и разрешения Россельхознадзора на ввоз путешественница не имела.



Продукты сверх нормы в 5 кг были возвращены в Финляндию.



В отношении нарушительницы составлен протокол об административном правонарушении.

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