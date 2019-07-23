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Новости. Общество
17:20, 23 Июля 2019
фото: Александр Рюмин/ТАСС

Жительницу Костомукши обязали вернуть фрукты в Финляндию

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Специалисты на границе Карелии и Финляндии обнаружили перевес фруктов в ручной клади, сообщает территориальное управление Россельхознадзора.

Жительница Костомукши, пересекая границу в МАПП "Люття", везла с собой 5,2 кг клубники, 2,1 кг нектаринов, 1,1 кг персиков и 0,7 кг сельдерея

Перевес установленной нормы ввоза подкарантинной продукции составил 4,1 кг.

По факту выявленного нарушения был составлен протокол об административном правонарушении.

Фрукты сверх нормы были возвращены на территорию Финляндии.

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Комментарии

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Zim
2019-07-23 20:24:58
Что за бред? Вернул на родину каждую вторую клубничку, каждую вторую нектарину, каждый второй персик и клубень сельдерея, и что карантинная обстановка в норме? При чем здесь тогда карантин вообще? Может проще честно сказать, что в России простым гражданам качественную жратву потреблять нельзя в объемах больше чем установлены для них властью?
кир
2019-07-23 21:18:40
Zim, фигня. Санкции они сделали против нас. Это вы, безродные, обогащать хотите враждебные нам страны.
Leopol'd
2019-07-23 22:24:36
кир, санкции они сделали очень выборочно, против группы олигархов, депутатов и чиновников. И именно они сначала крадут у всех нас и вкладывают в западные страны. И им запретили контакты с запасом. А наказали за это всех нас, чтобы им не так обидно было. Могли бы симметрично ответить, например. Запретить американским и немецким сенаторам ездить на курорты Краснодара, покупать недвижимость в Рф и т.д.
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