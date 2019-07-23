Жительницу Костомукши обязали вернуть фрукты в Финляндию

Специалисты на границе Карелии и Финляндии обнаружили перевес фруктов в ручной клади, сообщает территориальное управление Россельхознадзора.

Жительница Костомукши, пересекая границу в МАПП "Люття", везла с собой 5,2 кг клубники, 2,1 кг нектаринов, 1,1 кг персиков и 0,7 кг сельдерея

Перевес установленной нормы ввоза подкарантинной продукции составил 4,1 кг.

По факту выявленного нарушения был составлен протокол об административном правонарушении.

Фрукты сверх нормы были возвращены на территорию Финляндии.