Жительницу Петрозаводска от имени «Госуслуг» лишили двух с половиной миллионов рублей

Мошенники оставили без денег петрозаводчан, сообщили в МВД Карелии.

Заявление о мошенничестве поступило в полицию Петрозаводска от 41-летней горожанки.

Петрозаводчанин позвонил якобы представитель портала «Госуслуги» и напугал ее тем, что кто-то получил доверенность на распоряжение её денежными средствами и начал оформлять кредиты от её имени. Потом поступил звонок из «ФСБ» — звонившие уверяли, что проводят проверку. Ну, а затем мнимый представитель Нацбанка убедил женщину «спасти» деньги, взяв кредиты и переведя средства на посторонние счета.

Петрозаводчанка так и сделала, заодно убедив «спасти» деньги своего сожителя. Пара успела перевести неизвестным 2 миллиона 545 тысяч рублей, когда их разговор случайно услышали родственники и предположили, что петрозаводчане стали жертвами мошенников.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».