Жительницы Петрозаводска стали реже делать макияж перед работой

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob опросил активных женщин, работающих в Петрозаводске.

Жительницы столицы стали реже краситься перед работой, в том числе из-за нежелания смешивать личную жизнь и трудовые обязанности. Таковы результаты опроса, который провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob среди экономически активных женщин, работающих на территории работодателя.

Ежедневно делают макияж перед работой 2 из 3 жительниц Петрозаводска (65%): «Люблю выглядеть презентабельно и эффектно каждый день». Каждая четвертая (24%) использует декоративную косметику лишь иногда: например, перед особо ответственным рабочим днем или корпоративом. Никогда не делают макияж перед работой 11% петрозаводчанок. Некоторые объясняют это нежеланием смешивать работу и личную жизнь («Давно замужем. А девчонки молодые — каждый день с боевым раскрасом»), другие — трендом на естественность и комфорт («Хорошо выгляжу и чувствую себя уверенно и без макияжа»).

По данным SuperJob, тех, кто привык наносить мейкап ежедневно, больше всего среди женщин с доходом от 80 тысяч рублей (72%): «Нужно быть в форме, часто общаюсь с административными госструктурами».

За 12 лет, прошедших с момента аналогичного исследования SuperJob, число женщин, делающих мейкап ежедневно, снизилось на 16 процентных пунктов: «Отвыкла на удаленке».