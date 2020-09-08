Жизненно необходимые лекарства подорожали в России

Средняя цена за упаковку ибупрофена за год выросла на 7%.

Также подорожали флуконазол и метформин. Все три препарата входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), предельные цены на которые устанавливает Минздрав, пишут "Известия" со ссылкой на аналитическую компанию DSM Group.

Тенденцию подтвердили и в аналитической компании "Альфарм". По данным "Альфарма", средневзвешенная цена за упаковку дженериков, содержащих ибупрофен, в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 7%, до 100 рублей. Такой же скачок (до 240 рублей) продемонстрировал метформин – препарат, необходимый при лечении сахарного диабета. Лекарства с флуконазолом в 2020 году показывают рост средней взвешенной цены с 60 рублей в марте до 76 в апреле, а в июле этот показатель достиг 78 рублей.

Цены на медикаменты из перечня регулируются государством и регистрируются отдельно для каждой компании, которая занимается выпуском таких препаратов.

"Производитель продает эти позиции ниже зарегистрированной цены. И поэтому есть возможность повышения цен в рамках методологии определения цены на ЖНВЛП. В среднем такое повышение в год составляет около 3–5%. Но на дешевые препараты может доходить и до 20%", – пояснила директор отдела стратегических исследований DSM Group Юлия Нечаева.

Она добавила, что так или иначе рост будет находиться в рамках максимально разрешенных цен.