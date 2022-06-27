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Жизненно необходимый для эпилептиков препарат карбамазепин в аптеках есть, заявили в Минздраве Карелии

Новости. Общество
12:40, 02 Июля 2022
фото: Минздрав Карелии

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В Минздраве Карелии назвали аптеки, в которых можно приобрести необходимый гражданам, страдающим эпилепсией, лекарственный препарат карбамазепин.

Как сообщается в паблике карельского Минздрава, в СМИ появилась информация о том, что в аптеках Карелии отсутствует лекарственный препарат карбамазепин, необходимый гражданам, страдающим эпилепсией. Этот препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Минздрав Карелии информирует, что в настоящее время в аптечных сетях периодически отсутствует карбамазепин — таблетки пролонгированного действия. Это общероссийская проблема. Обычный карбамазепин в таблетках регулярно, хоть и в ограниченных объемах, поступает в аптеки.

Мониторинг сайтов, на которых можно купить лекарственные препараты, проведенный специалистами Минздрава Карелии, показал, что на вечер 1 июля жителям Карелии можно приобрести препарат карбамазепин как пролонгированного действия, так и обычный.

Так, на сайте «Здравсити» есть препарат карбамазепин по торговым наименованиям «Карбамазепин» и «Финлепсин», таблетки 200 мг № 50. На сайте «Аптека.ру» в наличии «Финлепсин ретард», таблетки пролонгированного действия 200 мг № 50 (при заказе сегодня, поставка завтра в аптеки г. Петрозаводска). На сайте «Еаптека» также в наличии препарат «Финлепсин ретард», таблетки пролонгированного действия 200 мг № 50.

Кроме того, специалисты минздрава выяснили, что карбамазепин есть, например, в аптечных сетях «Невис», «Сердце Карелии», «КарелФармация». Препарат в наличии в аптеках «Будь Здоров», можно забронировать его через сайт в удобной аптеке.

«В период отсутствия карбамазепина пролонгированного действия пациенту можно перейти на обычные таблетки карбамазепина», — объяснили в ведомстве.

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