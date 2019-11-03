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Новости. Общество
12:00, 03 Ноября 2019
фото: © Валерий Поташов / Столица на Онего

Журналист из Карелии побывал на церемонии вручения премии Грете Тунберг

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В Стокгольме прошла церемония вручения ежегодной премии Северного Совета в области защиты окружающей среды, где знаменитая школьница Грета Тунберг вновь всех удивила.

В концертном зале Стокгольма вручили ежегодную премию Северного Совета в области защиты окружающей среды. В нынешнем году ее лауреатом ожидаемо стала шведская школьница Грета Тунберг, которая своими "забастовками за климат" подтолкнула к экологическим протестам молодежь во многих европейских странах. Активистку из Швеции номинировали на Нобелевскую премию мира, но престижная награда досталась премьер-министру Эфиопии, поэтому когда в списке претендентов на премию Северного Совета оказалась Грета, можно было с уверенностью говорить о том, что она и будет лауреатом. Тем более что выдвинули ее на эту премию сразу две страны, входящие в Северный Совет – Швеция и Норвегия.

Однако на церемонии награждения Грета Тунберг не появилась. Вместо нее на сцену Стокгольмского концертного зала поднялись две соратницы экологической активистки по борьбе с изменениями климата и сообщили собравшимся, что Грета отказывается от премии, поскольку считает, что Северный Совет предпринимает недостаточно усилий для этой борьбы.

Подробный репортаж с места событий читайте в материале "Столицы на Онего".

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Комментарии

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новый
2019-11-03 12:15:27
Утомили уже этой Грэтой. А хореографа уже давно пора в статус иноагента перевести. Слишком разухарился от безнаказанности.
Гость
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