Журналист из Карелии Светлана Лысенко стала лауреатом конкурса ОНФ "Правда и справедливость"

Заслуженный журналист республики, автор деловой интернет-газеты "Вести Карелии" и сайта "Столица на Онего" Светлана Лысенко стала лауреатом всероссийского профессионального конкурса ОНФ "Правда и справедливость".

В этом году в конкурсе "Правда и справедливость" приняли участие около 2,5 тысяч представителей региональных печатных и электронных СМИ, телерадиокомпаний, а также блогеры из 85 субъектов страны. Они представили на соискание Общественного совета порядка 6 тысяч острых проблемных материалов. Наибольшее количество публикаций и сюжетов касались темы "Жилье и городская среда" – 28% от числа всех конкурсных работ. Далее по актуальности – "Экология" – 15%, "Здравоохранение" – 12%, "Образование" – 9% и др.

Лауреатом конкурса стала журналист изданий нашей медиа-группы - сайта "Столица на Онего" и деловой интернет-газеты "Вести Карелии" - Светлана Лысенко. Ее назвали победителем конкурса "Правда и справедливость" во второй раз (первый – в 2016 году). Общественное жюри отметило ее публикацию на сайте "Вести Карелии".

Светлана Лысенко – известный в республике криминальный журналист, работает в редком сейчас жанре журналистских расследований. Ее тексты часто не нравятся власти, случалось, что после публикаций "герои" лишались своих должностей, а некоторые – после уголовных дел и судов – оказывались за решеткой.

На протяжении десятилетий работы в журналистике при подготовке материалов она использует документы и данные многочисленных осведомленных источников. Многие наши эксклюзивы – это результат работы Светланы Лысенко.

Отметим, что после окончания факультета журналистики Ленинградского госуниверситета Светлана Ивановна работает в СМИ Карелии с 1972 года. И победа в конкурсе ОНФ – это хороший подарок к ее юбилею, который она отметит в октябре.

Наш коллектив сердечно поздравляет Светлану Ивановну Лысенко с заслуженной победой.

Желаем нашей победительнице здоровья, профессиональных успехов и хорошего урожая на любимой даче.

Лауреатов конкурса ОНФ "Правда и справедливость" в этом году будут награждать на Медиафоруме, который пройдет в Сочи с 14 по 17 мая. По традиции мероприятие посетит президент России, лидер ОНФ Владимир Путин.