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Журналиста "МК в Карелии" случайно задержали на несанкционированном митинге и сломали камеру

Новости. Происшествия
19:27, 23 Января 2021
фото: Столица на Онего
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В Петрозаводске на несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального во время съемки мероприятия был задержан корреспондент "МК в Карелии" Денис Погребной.

Сегодня в столице Карелии на несанкционированный митинг в поддержку Навального вышли более 300 человек, почти столько же сотрудников полиции и Росгвардии следило за порядком.
Как сообщил корреспондент "Столицы на Онего" с места событий, как только участники акции доставали плакаты и портреты с Навальным, к ним подходили стражи плорядка и просили свернуть агитационные материалы.

Отказывающихся подчиниться требованиям полицейских задерживали.

В числе задержанных неожиданно оказался и журналист интернет-издания "МК в Карелии" Денис Погребной.

"Меня задержали случайно, - сказал Денис. – Когда сотрудники полиции стали оттеснять митингующих с площади, я занял позицию для съемки у пешеходного перехода, и в результате оказался на пути у стражей порядка. При задержании они выбили телефон и экшн-камеру у меня из рук. Потом телефон подняли и отдали мне, а вот у камеры сломался штатив, сама техника не повреждена. Уже в автозаке я сказал, что являюсь журналистом, и показал удостоверение, но меня все равно отвезли на Курган в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств. Где-то через полчаса меня отпустили".

По данным МВД Карелии, в Петрозаводске на несанкционированный митинг вышли 135 чел, 23  были задержаны, из них 1 - несовершеннолетний. В Костомукше на несанкционированную акцию собралось 20 человек, все прошло спокойно. В Сегеже также обошлось без задержании , там Навального поддерживали три человека, а в Пряже прошел одиночный пикет.

Ранее прокуратура Карелии предупреждала, что о последствиях проведения несогласованных митингов в поддержку Навального.

В минувшую пятницу, 22 января, Петрозаводский городской суд арестовал двух юных жителей Карелии, призывавших в соцсетях выйти на митинг в поддержку Навального.

Больше фото с митинга смотрите здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-01-23 19:46:22
Сразу не предъявил удостоверение газетчика , захотел хайпа. Вот и получил. Пару лет назад навальненку престарелому по кличке владимиров очки сломали. Долго истерил и по судам бегал. Нынче в сторонке фотографирует с бейджиком в половину своего роста. Со временем, но и до него дошло кто здесь власть. :)
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