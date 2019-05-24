Журналисты Карелии выберут самого открытого и самого закрытого для прессы чиновника

Союз журналистов Карелии отметит самых открытых и самых закрытых для прессы чиновников и руководителей организаций.

"Мы каждый день пытаемся оперативно получить информацию о том, что происходит у нас в Карелии. Некоторые наши собеседники из органов власти, министерств и ведомств всегда готовы дать комментарий. А есть те, кто отвечает только через запросы, кто ведет себя с журналистами грубо. Мы предлагаем вам вспомнить тех, у кого информацию днем с огнем не выудить, а также тех, кто всегда открыт для журналистов", - говорится в обращении Союза журналистов Карелии к региональным СМИ.

Кандидатуры будут выбраны по итогам опроса в редакциях СМИ Карелии.

Победители номинаций "За открытость прессе" и "Рот на замке" будут названы и приглашены на Бал прессы 31 мая и отмечены специальными призами.