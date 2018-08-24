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Новости. Происшествия
18:00, 24 Августа 2018
фото: Данил Айкин/ ТАСС

Журналисты узнали причину пожара в ТРЦ "Зимняя вишня", где погибли 60 человек

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Пожар в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в Кемерово начался с возгорания светодиодного светильника, который залила талая вода с крыши. Защитный автомат, который должен был отключить прибор, оказался неисправным.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на "Коммерсантъ", который ознакомился с результатами экспертизы электрооборудования.

Следствие, как сообщает издание, изучило несколько десятков мешков с обгоревшими плафонами, фрагментами проводов, кабелей, трансформаторов. Поскольку предоставленные на анализ образцы пострадали, точного ответа на вопрос, что именно повредило провода — электродуга или пламя пожара, — нет. Но косвенные признаки указали на то самое место, которое изначально считалось очагом возгорания, — детский "сухой" бассейн, пишет "Ъ".

Как отмечает СМИ, у большей части электропроводов сечение было занижено в сравнении с расчетным на 10-20%, но это списали на брак. Кроме того, по словам экспертов, "монтаж и подключение делали не по проекту, а случайным образом".

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них дети.

В основном не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за сто лет, отмечает РИА Новости.

Следствие установило, что в торговом центре не работала автоматическая пожарная сигнализация, а охранник не стал включать принудительную систему оповещения о ЧП.

Фигурантами уголовного дела стали 11 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, а также ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.

Здание ТЦ снесли, территорию приводят в порядок и готовят к строительству большого мемориального сквера в память о жертвах пожара.

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Комментарии

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кир
2018-08-24 18:44:11
Нападать на Россию не надо. Сами себя изведут в мирное время.
Сейчас наушники в уши воткнули и сотнями гибнут на улицах, в машинах и под поездами.
Гость
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