Подписаться
Новости. Погода
13:34, 21 Октября 2019
фото: Столица на Онего

Зима в Карелии начнется в конце октября

Загрузка...

Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали, когда в Карелию придет похолодание и снег.

Как рассказали синоптики карельского Гидрометцентра "Столице на Онего", в ближайшую неделю автомобилистам не стоит беспокоиться о смене летней резины на зимнюю, даже тем, кто собирается на север.

"В ближайшую неделю снегопада не ожидается, - сказала специалист Гидрометцентра. – Температура днем будет плюсовая: по республике +4…+9, в Петрозаводске до +10. Осадки ожидаются в виде дождя и мокрого снега, который будет таять".

По словам синоптиков, снег, выпавший в выходные дни в Костомукше, также растает, так как уже во вторник, 22 октября, в северных районах потеплеет до +4.

"Понижение температуры ожидается только на следующей неделе, - сказали в карельском Гидрометцентре. – К 29-30 октября Карелия окажется в тыловой части циклона, который принесет похолодание, снег и северный ветер. Отрицательные температуры будут сохраняться как в ночные часы, так и днем".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-10-21 14:59:14
Прошла зима, настало лето. Спасибо партии за это.(с)
Искра
2019-10-21 14:38:07
Лучше не рисковать и сменить резину....
Goxa
2019-10-21 13:49:28
ГИБДД рекомендует резину сменить, а синоптики нет. К последним у меня доверия нет.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.10.2019, 15:23
Жители Вологодской области разбились на трассе в Карелии
17.10.2019, 06:40
Иномарка задавила женщину на повороте в Петрозаводске (ВИДЕО)
18.10.2019, 10:43
"Я убью твою дочь"
19.10.2019, 11:22
Пропавшую в лесу петрозаводчанку нашли мертвой
16.10.2019, 17:43
Появилось видео с места гибели пенсионерки в ДТП под Петрозаводском
21.10.2019, 09:00
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине

Аналитика

18.10.2019 11:53
Капитал
Ирина Мирошник: "Благоустройство Петрозаводска в руках горожан" 3
Глава Петрозаводска призывает горожан участвовать в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий, которые нуждаются в благоустройстве в следующем году в первую очередь.
"Дело Ипатова" как свидетельство системного кризиса в полиции Петрозаводска 8
16.10.2019 17:00
Соломку подстелили
15.10.2019 12:36
"Подрыв доверия к государству и закону" 14
14.10.2019 17:06
Хлеб – соль 22
10.10.2019 00:18
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
"Я убью твою дочь" 5
18.10.2019 10:43
"Ты теперь все так видишь, немного насквозь и с любовью" 5
18.10.2019 09:48
"В ответ на нашу борьбу развернуты репрессии" 13
07.10.2019 13:18
архив чтиво

Медиа

"СОБЫТИЕ ДНЯ" на ТНТ-ОНЕГО
16.10.2019 20:22
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы отмену моратория на смертную казнь?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»