Зима в Карелии начнется в конце октября

Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали, когда в Карелию придет похолодание и снег.

Как рассказали синоптики карельского Гидрометцентра "Столице на Онего", в ближайшую неделю автомобилистам не стоит беспокоиться о смене летней резины на зимнюю, даже тем, кто собирается на север.

"В ближайшую неделю снегопада не ожидается, - сказала специалист Гидрометцентра. – Температура днем будет плюсовая: по республике +4…+9, в Петрозаводске до +10. Осадки ожидаются в виде дождя и мокрого снега, который будет таять".

По словам синоптиков, снег, выпавший в выходные дни в Костомукше, также растает, так как уже во вторник, 22 октября, в северных районах потеплеет до +4.

"Понижение температуры ожидается только на следующей неделе, - сказали в карельском Гидрометцентре. – К 29-30 октября Карелия окажется в тыловой части циклона, который принесет похолодание, снег и северный ветер. Отрицательные температуры будут сохраняться как в ночные часы, так и днем".