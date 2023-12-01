На «Зимних фонтанах – 2024» около 900 петрозаводчан поставили первые отметки

Лыжный фестиваль стартовал в карельской столице 3 декабря.

В карельской столице 3 декабря стартовал XXXIII городской лыжный фестиваль «Зимние фонтаны». Специалисты Дирекции спорта зарегистрировали около 900 петрозаводчан, которые уже поставили первую отметку в карточке участника. Об этом сообщили в паблике городской администрации.

Как рассказали в группе, большой событийный календарь включает в себя марафон KareliaSkiFest, а также празднование Нового года, Дня снега и Масленицы. Для жителей столицы подготовят конкурсы и розыгрыш призов. Мероприятия продлятся до 31 марта следующего года.





Присоединиться к фестивалю приглашают всех любителей лыжных прогулок. Желающим необходимо зарегистрироваться для учета выходов на трассу. Каждому участнику выдадут карточку с номером и электронным чипом. С помощью них горожане смогут отмечаться в дни фестиваля на контрольном пункте с 10.00 до 15.00.





В источнике отметили, что подрядчик завершил первый этап благоустройства объекта на участке от старта до «Развилки» раньше намеченного срока. Трассу расширили до шести-десяти метров, заменили грунт, выполнили дренажные работы и организовали отвод воды.