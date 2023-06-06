Злостному алиментщику в Карелии заменили полгода колонии на принудительные работы

В частности, поводом для смягчения приговора суд счел полное признание вины подсудимого.

Суд в Костомукше за неуплату алиментов приговорил неоднократно судимого мужчину к шести месяцам колонии.



Однако, на этом же заседании суд учел полное признание вины со стороны злоумышленника и заменил приговор на шесть месяцев принудительных работ с удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства.



В течение 10 суток со дня вступления приговора в законную силу мужчина должен явиться в территориальный орган уголовно-исполнительной системы по месту жительства.



Приговор Костомукшского городского суда не вступил в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.