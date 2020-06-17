Злоумышленник обокрал арендодателя в Карелии ради наживы

В полицию Петрозаводска обратился 43-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Он сдавал в аренду свой дом и земельный участок. Там же находилось и некоторое его имущество. Через время он заметил пропажу двух аккумуляторных батарей. Ущерб составил 16 тысяч рублей.

Оперативники установили личность 34-летнего подозреваемого. Он рассказал, что сдал аккумуляторы в пункт приема металла, а деньги потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее четверо "богатырей" вынесли из чужого гаража в Карелии около тонны металла.