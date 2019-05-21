Злоумышленник оставил бизнесмена Петрозаводска без усилителя

В Петрозаводске полицейские раскрыли кражу в микрорайоне Древлянка, сообщили в МВД Карелии.

Так, 11 мая в отдел полиции Петрозаводска обратился предприниматель и сообщил, что из его офисного помещения в микрорайоне Древлянка похищено имущество: устройство для автоматического открывания ворот, усилитель и сабвуфер. Ущерб превысил 80 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 21-летнего ранее судимого петрозаводчанина. Он дал признательные показания. Молодой человек знал, что данный объект не оборудован сигнализацией. Ночью он вскрыл замок и похитил имущество, которым в дальнейшем собирался пользоваться сам.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

Похищенное изъято.