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Новости. Криминал
15:32, 27 Сентября 2019
фото: © ТАСС/Игорь Кубединов

Злоумышленник украл из магазина в Карелии шоколад "для мужчин" и носки

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Оказалось, что злоумышленник прибыл в Медвежьегорск из Архангельской области, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В четверг, 26 сентября, около полудня сработала тревожная сигнализация в торговом заведении на улице Дзержинского.

На месте сотрудники вневедомственной охраны задержали 32-летнего гражданина, который пытался украсть принадлежности для бритья, бутылку кетчупа, две плитки немецкого шоколада для мужчин и носки на общую сумму около 2 тысяч рублей.

При установлении личности выяснилось, что задержанный является жителем Архангельской области. Его передали полиции.

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