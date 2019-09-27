Злоумышленник украл из магазина в Карелии шоколад "для мужчин" и носки

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Оказалось, что злоумышленник прибыл в Медвежьегорск из Архангельской области, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
В четверг, 26 сентября, около полудня сработала тревожная сигнализация в торговом заведении на улице Дзержинского.
На месте сотрудники вневедомственной охраны задержали 32-летнего гражданина, который пытался украсть принадлежности для бритья, бутылку кетчупа, две плитки немецкого шоколада для мужчин и носки на общую сумму около 2 тысяч рублей.
При установлении личности выяснилось, что задержанный является жителем Архангельской области. Его передали полиции.
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