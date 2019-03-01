ВИДЕО: Злоумышленник вырвал фонарь у "девятки" в Петрозаводске

Молодой человек в столице Карелии вырвал задний фонарь у автомобиля "ВАЗ-2109".

Инцидент произошел 28 февраля в 08.31 во дворе дома №22 по улице Ленинградская, пишет сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Произошедшее сняла камера наружного наблюдения "Сампо.ру".