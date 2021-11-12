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Злоумышленники умыкнули у пенсионерки в Карелии забор, сделанный из 24 аэродромных плит, и пропили его

Новости. Криминал
13:44, 16 Декабря 2021
фото: Сборка аэродромного покрытия напротив прессового цеха завода им. Лихачёва (ЗИЛ), 1944–1950 © Даниловский / Историко-мемориальная группа «ЗИЛ /Завод И Люди/»

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Преступление произошло в Лоухском районе, сообщили в МВД Карелии.

Заявительница — 71-летняя жительница одного из посёлков — обратилась в полицию Лоухского района. Она сообщила, что с территории принадлежащего ей земельного участка неизвестные похитили забор. Женщина пояснила, что в качестве ограждения она использовала перфорированные металлические аэродромные плиты в количестве 24 штук. Сумма причинённого ущерба составила 11 400 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастны ранее имевшие проблемы с законом местные жители 30, 31 и 43 лет. Мужчины дали признательные показания. По версии полиции, утром они подъехали на личном автомобиле к участку заявительницы, убедившись, что там никого нет, демонтировали конструкцию общей массой 600 кг, затем вывезли и продали. Вырученные незаконным путём денежные средства – около 7 тысяч рублей — злоумышленники поделили и потратили на спиртное и сигареты.

В настоящее время полицейские установили место сбыта, похищенное изъято. По признакам состава преступления возбуждено и расследуется уголовное дело. Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до пяти лет.

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