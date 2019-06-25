Петрозаводчанка обокрала мужчину, которому стало плохо на улице

Новости по теме
Загрузка...
Женщина украла борсетку с деньгами и документами, сообщили в МВД Карелии.
Потерпевшим в деле о краже проходит житель микрорайона Древлянка. В один из дней июня он по пути домой присел на скамейку – спину прихватило. Когда боль прошла, мужчина продолжил путь, но вскоре понял, что оставил на скамейке борсетку.
При разговоре с полицейскими заявитель рассказал, что на соседней лавочке сидела компания из четырех человек. Мужчина смог их описать.
Сотрудники уголовного розыска установили, что к исчезновению причастна 43-летняя петрозаводчанка. Она заметила оставленную борсетку и забрала её. Около 5 тысяч рублей она потратила на собственные нужды, а мужскую сумку с документами и кошельком отнесла домой.
Возбуждено уголовное дело.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
20.06.2019, 09:15
18.06.2019, 12:46
24.06.2019, 10:45
21.06.2019, 12:14
20.06.2019, 16:22
19.06.2019, 15:15
Аналитика
24.06.2019 13:53
Обществоведение
Знают ли жители Майгубы, что в окрестностях их поселка планируется строительство крупного полигона бытовых отходов?
24.06.2019 12:48
24.06.2019 09:12
21.06.2019 15:02
20.06.2019 16:22
Чтиво
21.06.2019 13:23
Личное мнение
Замена политического лидера в современной России – это, как правило, недемократический трансфер, и в регионах, и на уровне всей страны.
13.06.2019 10:56
11.06.2019 14:31
Медиа
22.06.2019 13:24
Опрос
Вам нравится, что танки поедут по Петрозаводску в День города?
Комментарии