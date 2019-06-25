Петрозаводчанка обокрала мужчину, которому стало плохо на улице

Женщина украла борсетку с деньгами и документами, сообщили в МВД Карелии.

Потерпевшим в деле о краже проходит житель микрорайона Древлянка. В один из дней июня он по пути домой присел на скамейку – спину прихватило. Когда боль прошла, мужчина продолжил путь, но вскоре понял, что оставил на скамейке борсетку.

При разговоре с полицейскими заявитель рассказал, что на соседней лавочке сидела компания из четырех человек. Мужчина смог их описать.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к исчезновению причастна 43-летняя петрозаводчанка. Она заметила оставленную борсетку и забрала её. Около 5 тысяч рублей она потратила на собственные нужды, а мужскую сумку с документами и кошельком отнесла домой.

Возбуждено уголовное дело.