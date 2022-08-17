Змея появилась возле школы в самом населенном районе Петрозаводска (ФОТО)

На улице Сыктывкарская очевидцы увидели змею прямо возле 1-го лицея.

Фото змеи, расположившейся посреди тротуара на Древлянке, появилось в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия». Судя по фотографии, в город пожаловала гадюка.

«Недалеко от 1-го лицея, улица Сыктывкарская в сторону кирпичных пятиэтажек. Будьте аккуратнее», — предупреждает читателей автор фото.

Ранее в сеть было выложено фото змеи, поселившейся в новом районе Петрозаводска.