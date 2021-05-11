Знакомство с защищённым смартфоном Oukitel WP8 Pro

В настоящее время непросто представить человека без мобильного телефона.

Сравнительно недавно на рынке появились гаджеты, обеспечивающие не только стабильную связь, но и позволяющие хранить много различных файлов, играть в игры и ходить по сайтам в Интернете. Речь идет о смартфонах. Только стандартные гаджеты не являются достаточно прочными. Поэтому технический прогресс пошёл дальше — появились защищенные смартфоны. На странице https://oukitel.com.ru/wp8-pro.html можно познакомиться с интересным продуктом — Oukitel WP8 Pro.

Это современное устройство с достаточно тонким корпусом и большим дисплеем, производительным чипом и ёмкой батареей. Такой смартфон станет отличным выбором для спортсменов, активных людей, представителей экстремальных профессий. У WP8 Pro имеется три сертификата, подтверждающие его прочность, стойкость к влаге и пыли. Испытания показали, что устройство погружается на глубину до метра и на протяжении двух часов не теряет свою герметичность. К тому же гаджет может упасть с высоты в полтора метра и не пострадать.

На обеих частях корпуса присутствуют кнопки, настраивающиеся под потребности пользователя. Путём разных касаний можно вызывать камеру или фонарик, переключать девайс в игровой режим.

WP8 Pro снабжен большим дисплеем, поддерживающим до пяти одновременных касаний. Рамки при этом почти отсутствуют. Производительный процессор обеспечивает хорошую производительность и невысокое энергопотребление. Благодаря тройной камере можно зафиксировать наиболее важные моменты. Батарея также большая, она позволит разговаривать, смотреть фильмы или слушать музыку на протяжении долго времени.

Сильные стороны всех защищенный смартфонов

• Корпусная часть является противоударной, поэтому без проблем справиться с любыми нагрузками. К примеру, падение с небольшой высоты смартфон легко переживёт, а на поверхности не останется царапин.

• Дисплей. Стандартные экраны являются достаточно хрупкими, в результате активной эксплуатации могут покрываться трещинами. Защищенные смартфоны имеют специальные экраны, которые не бояться столкновений с тяжелыми предметами.

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