Знакомьтесь! Молодые профессионалы-строители

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Новости. Общество
18:30, 05 Августа 2021
фото: © Техникум Городского Хозяйства

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Совсем недавно завершился Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» в номинации «Лучший печник», проходивший на площадке Петрозаводского техникума городского хозяйства.

Для техникума эти соревнования стали значимым событием. При поддержке правительства Республики Карелия и частного бизнеса здесь появилась учебная мастерская, оборудованная современными камнерезными станками, необходимым оборудованием, инструментом, достаточным количеством расходных материалов.

Несмотря на то, что в интернете имеется огромное количество видеокурсов, обучающих печному делу, стать профессиональным мастером не так легко. Сегодня в республике подготовка специалистов в области печного дела переживает своеобразное возрождение, новый расцвет. Ведь и в наш современный и технологичный век, профессия печника не потеряла своей актуальности и таинственности.

Студенты техникума с удовольствием познают азы профессии. «Я начал учиться печному делу ещё на первом курсе. Посчитал это полезным и интересным и, в общем-то, оказался прав. Навыки кирпичной кладки, умение замешивать раствор, знание противопожарной безопасности, наконец, умение общаться с профессионалами, все это, а также многое другое, я получил благодаря своему увлечению. Уверен, что полученные навыки позволят мне стать профессионалом», -  рассказал выпускник Петрозаводского техникума городского хозяйства по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», победитель IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Республики Карелия, участник итоговых соревнований в рамках Финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Назар Голубцов.


Назар Глубцов, победитель IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Республики Карелия. Фото: ПТГХ

Следует напомнить, что в 2021 году прием на обучение в техникум осуществляется на базе основного общего образования (9 классов) и среднего общего образования (11 классов) за счет средств бюджета Республики Карелия и на договорной основе.

Петрозаводский техникум городского хозяйства располагает квалифицированными педагогическими кадрами, оборудованными аудиториями, мастерскими, лабораториями, доступом к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.

В непосредственной близости от учебного корпуса имеется благоустроенное общежитие.

Студентам-юношам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.

Подробнее об условиях приема на обучение: https://ptgh.onego.ru/abiturientam/5982/

Поздравляем всех строителей с наступающим профессиональным праздником. Строитель — самая мирная и самая благородная профессия. Здоровья всем! С праздником!

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