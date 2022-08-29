Знаменитый актер и спортсмен Олег Тактаров предложил провести кинофестиваль в Карелии

Известный актер, телеведущий, режиссер, чемпион мира по смешанным единоборствам Олег Тактаров приехал в Карелию и встретился с главой республики Артуром Парфенчиковым.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По словам Тактарова, он посетил несколько учебных заведений, в том числе открывшуюся недавно школу на Древлянке, кинотеатры, Онежскую набережную и другие места Петрозаводска.

Звездный гость предложил провести в Карелии фестиваль исторического кино. Средства на его проведение планируется привлечь за счет федеральных грантов.

«Конечно, мы вас поддержим. Карелия имеет огромный потенциал в плане проведения крупных событийных мероприятий, например, у нас есть традиционный музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony, который ежегодно собирает тысячи любителей музыки. Главное, чтобы с погодой повезло», — ответил Парфенчиков.

Мэр столицы Карелии Владимир Любарский предложил приурочить фестиваль к Дню города Петрозаводска.